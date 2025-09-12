Camorra: spari in piazza a Napoli prima di Pasqua, due arresti

agenzia

Dopo rottura pax mafiosa tra clan, indagini di Carabinieri e Dda

NAPOLI, 12 SET – Sono accusati di avere sparato diversi colpi di pistola in una piazza del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, nella zona orientale dalla città, nella notte del 19 aprile scorso, il giorno prima di Pasqua: due persone sono state sottoposte a fermo nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (Area I, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Amato) che contestano i reati di pubblica intimidazione con uso di armi (la cosiddetta “stesa”) e detenzione e porto abusivo di armi. Il raid a colpi di pistola su cui i militari hanno indagato, riscontrando il coinvolgimento dei due indagati, è avvenuto nell’ambito alla rottura della pax mafiosa che precedentemente c’era tra i clan Rinaldi-Reale e D’Amico “Gennarella”. Il gip non ha convalidato il fermo degli inquirenti ma ha disposto il carcere per entrambi gli indagati, ritenuti legati al clan Rinaldi.

