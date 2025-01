Campania: Bicchielli (Nm), ‘De Luca non è più del Pd’

agenzia

Roma, 11 gen. “In termini politici la vera notizia è solo una: da oggi Vincenzo De Luca non è più un dirigente del Pd”. Lo ha detto Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera, nel corso della trasmissione “Agenda” di SkyTg24, commentando la conferenza stampa del presidente della Regione Campania.

“Vedere per l’ennesima volta De Luca usare il simbolo della Regione Campania, un ente che appartiene a tutti i cittadini, con sotto slogan politici contro il governo, dimostra che 10 anni sono anche troppi per una personalità come De Luca. Ad un certo punto – ha concluso il parlamentare salernitano – qualcuno pensa di essere proprietario di quell’istituzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA