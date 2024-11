Campania: Bonaccini (Pd), ‘fatto grande lavoro, ma non possiamo decidere oggi candidato’

agenzia

Roma, 5 nov “In Campania si vota tra un anno, In Umbria ed Emilia-Romagna tra dieci giorni, noi non possiamo decidere oggi chi sarà il prossimo candidato presidente della Regione Campania, se vuole il mio giudizio le dico che in questi anni è stato fatto un grande lavoro, poi tra qualche mese ci si siederà e si deciderà”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente del Pd, a Ping pong su Radio1 Rai.

“Io penso che adesso l’importante sia concentrarsi sui prossimi appuntamenti”, ha aggiunto Bonaccini.

