Campania: De Rosa (Fi), ‘da De Luca 2,5 mln di bugie e propaganda con soldi pubblici’

Roma, 15 set. “In Campania urge un’inversione di rotta, una vera è propria virata. Vincenzo De Luca non ha bisogno di presentazioni, è divenuto ormai uno showman ben collaudato e rodato per i social. La Regione Campania è stanca di avere un despota al comando. Del resto, cosa ci si può aspettare da un governatore soprannominato ‘sceriffo’? Da un politico che sentenzia a destra e a manca per poi spendere 2,5 milioni di euro per tappezzare l’intera Regione con dei manifesti 6 per 3 solo per attaccare questo governo? Mi chiedo che credibilità abbia uno così”. Così in una nota il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.