Campania: Fdi-Lega vs Pd su inchiesta migranti, dem ‘Salvati sospeso, e Santanchè?’**

agenzia

Roma, 4 feb. Fdi e Lega all’attacco del Pd sull’inchiesta campana sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che vede coinvolto il tesoriere regionale dem, Nicola Salvati, già sospeso ieri dal partito. “Siamo sconcertati da queste notizie che coinvolgono i ‘buoni e generosi’ del Pd. Se le accuse fossero confermate sarebbe gravissimo”, attacca direttamente Matteo Salvini via social. Anche la premier Giorgia Meloni dedica un post alla vicenda sottolineando come l’inchiesta campana confermi “ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli”. La premier garantisce: “Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità”.

Non tarda la replica dei dem che, dopo aver sospeso ieri Salvati, oggi hanno incaricato il tesoriere nazionale del Pd, Michele Fina, di assumere la gestione della tesoreria regionale. “Quanto al merito della vicenda, oltre ad averlo rimosso dall’incarico di tesoriere, dopo un secondo lo abbiamo immediatamente sospeso in via cautelare dall’anagrafe degli iscritti del Pd -sottolinea lo stesso Fina-. E’ giusto il caso di osservare che una ministra della Repubblica, rinviata a giudizio per falso in bilancio e sotto indagine per truffa ai danni dello Stato, siede ancora tranquillamente al suo posto. Prego di notare le differenze”.