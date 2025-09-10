agenzia
Campania: Fico, ‘subito al lavoro con sindaci per supporto territori’
Roma, 10 set. “Essere qui in Cilento come prima uscita pubblica dopo l’ufficializzazione di domenica significa porre la massima attenzione alle aree interne. Il Cilento è cultura, identità, è una forza straordinaria ed è uno dei motori della Campania. Tutte le aree interne in Campania sono importantissime, Sannio, Irpinia, Alto Casertano e lavoreremo a tutto tondo insieme ai sindaci per fare una programmazione adeguata, innovativa e per seguire le esigenze dei territori e provare ad intervenire concretamente contro lo spopolamento. Sono convinto che con gli amministratori locali possiamo scrivere una nuova pagina delle aree interne”. Così Roberto Fico a margine della sua visita a Cannalonga in Cilento.