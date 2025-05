Campania: Martusciello, ‘candidato non spetta a nessuno, tavolo nazionale sceglierà migliore’

agenzia

Roma, 24 mag. “La candidatura alla Presidenza della Regione Campania non spetta di diritto a nessuno. Il tavolo nazionale sceglierà la migliore opzione possibile. Lo dico con chiarezza: è profondamente sbagliato pensare che la scelta debba automaticamente ricadere su un partito. E mi spiace che autorevoli esponenti dell’area centrista abbiano fatto un inchino a Fratelli d’Italia ribadendo questo concetto”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, intervenendo al congresso cittadino di Avellino.