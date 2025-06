Campania: Martusciello (Fi), ‘si vince con candidato civico senza pensare a quote’

agenzia

Roma, 31 mag. “Il tavolo nazionale non ragionerà per quote né per compensazioni. I tre leader del centrodestra non si preoccuperanno di chi governa la Sicilia o la Calabria, né faranno la conta di quante regioni governa Fratelli d’Italia, quante Forza Italia o la Lega. Si preoccuperanno di scegliere il miglior candidato, quello che può rappresentare l’intera coalizione”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.