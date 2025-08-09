Campania: Martusciello, ‘stop ricorsi De Luca e Manfredi, torni dialogo istituzionale’

agenzia

Roma, 9 ago. “De Luca e Manfredi abbandonino la via dei ricorsi e tornino al dialogo istituzionale. Da giorni i vertici della Regione e del Comune capoluogo sono impegnati con avvocati e battaglie legali. Quella di Manfredi appare incomprensibile, essendo certificato il suo essere minoranza. Anche qualora vincesse il ricorso si rivoterebbe dopo un secondo e finirebbe sempre 3 a 2”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.