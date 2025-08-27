Campania: Mastella, ‘bene accordo su Fico e De Luca ma stop politica due forni’

agenzia

Roma, 27 ago. “Guardo con soddisfazione all’intesa raggiunta nel Partito democratico campano sul nome di Fico quale presidente regionale e di Piero De Luca alla guida del partito regionale. Tergiversare ancora sarebbe stato un delitto politico. Ma ora basta con questa sghemba e sgangherata politica dei due forni che in Campania è diventata stucchevole, poco intelligente e autolesionista”. Lo scrive il sindaco di Benevento e leader nazionale NdC Clemente Mastella a proposito delle vicende riguardanti lo scontro tra Regione e Comune di Napoli, entrambi a guida Pd, in seno al Consiglio d’indirizzo del Teatro San Carlo di Napoli.