Campania: Matera (Fdi), ‘da Fitto 1,8 mld nonostante propaganda De Luca’

Roma, 29 giu. “Voglio esprimere la mia soddisfazione per l’attenzione che il ministro Raffaele Fitto sta avendo per la regione Campania. Nonostante il presidente De Luca ritardi l’accordo sui fondi di Coesione solo per mera propaganda elettorale contro il governo Meloni, il ministro Fitto non ha lasciato che ciò avvenisse sulla pelle dei cittadini campani, disponendo l’assegnazione di oltre 1.8 miliardi di euro delle risorse previste dal Fondo sviluppo e Coesione 2021-27, in favore dei territori della regione”. Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.