Campania: Meloni a P. De Luca, ‘danno erariale da governatore che paga per dire quanto è bravo

Roma, 15 ott. ”Voglio dire al collega Piero De Luca, che addirittura configurava il danno erariale, che secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di Regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina del quotidiano per dirsi solo quanto è bravo… Quello secondo me è danno erariale, non il protocollo con l’Albania”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica alla Camera in vista del Consiglio europeo rispondendo al parlamentare del Pd nonché figlio del governatore campano, Piero De Luca.

