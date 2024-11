Campania: Renzi, ‘De Luca può essere alfiere riformismo a livello nazionale’**

agenzia

Roma, 7 nov. “Il terzo mandato in questo Paese lo hanno consentito a Zaia, se lo hanno consentito a lui, lo possono consentire anche a De Luca. Questo dal punto di vista tecnico, la posizione di Schlein è politica: lei non ritiene di candidare chi ha già fatto due mandati. Il mio giudizio su De Luca è positivo, lo stimo moltissimo. Il mio giudizio è positivo anche su Eugenio Giani mentre è negativo su Michele Emiliano”. Così Matteo Renzi al Salone della Giustizia.