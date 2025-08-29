Campania: Ruotolo, ‘una ferita ma era De Luca è finita e si apre stagione campo largo’

agenzia

Roma, 29 ago. L’accordo che porterà Piero De Luca alla segreteria del Pd campano “mi ha provocato una ferita, io e gli altri amici che abbiamo sostenuto Elly Schlein non siamo certo contenti”, ma “l’era De Luca è finita, e ora prende finalmente il via la stagione del campo largo. Schlein aveva già detto molti mesi prima che non ci sarebbe mai stato un terzo mandato per lui. La Consulta ha sancito un fatto politicamente già deciso. Però la macchina del partito è una cosa più complessa. Noi dell’area Schlein abbiamo ottenuto un accordo sulla guida unitaria del Pd campano. Si passerà da una gestione monoteistica a una plurale”. Lo dsice l’eurodeputato campano del Pd Sandro Ruotolo, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’.