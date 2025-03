Campania: Sarracino (Pd), ‘accelerare tavolo coalizione per regionali’

agenzia

Roma, 28 feb. “Rischiamo di essere in ritardo, dobbiamo accelerare sulle regionali e convocare al più presto il tavolo con gli altri partiti del centrosinistra. Non dobbiamo inventarci nulla, un percorso lo abbiamo già costruito, quello per il Comune di Napoli nel 2021, e sta dando risultati”. Lo dice il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, in una intervista all’edizione napoletana del quotidiano La Repubblica.

“Partimmo con largo anticipo. E dobbiamo lavorare come l’altra volta su tre obiettivi. In primis il programma. Valorizzando i passi in avanti fatti in questi anni in Regione – spiega l’esponente dem – ma rafforzando la nostra proposta su temi come i trasporti, la sanità per la condizione di alcuni pronto soccorso, il lavoro, affrontando le tante vertenze che ci sono. Garantiremo protezione sociale e opportunità di sviluppo. Poi passiamo alla coalizione: larga e senza veti, anche perché governiamo con alleanze da Sinistra a Italia Viva in tanti Comuni della regione. Solo alla fine bisogna arrivare a una candidatura forte competitiva, unitaria, ma anche capace di intercettare pezzi di società che non votano più. Registro una fase di unità nel Pd campano, come si è visto anche nell’ultima direzione provinciale. Decideremo insieme la scelta migliore, non ho pregiudizi sui congressi”.