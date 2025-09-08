Campania: V. De Luca, ‘reddito? Da noi migliori politiche sociali ma Fico non lo sa’**

agenzia

Roma, 8 set. “Mica aspettavamo Fico a ricordarci che vi sono aree di povertà. Solo che lui non sa che abbiamo fatto le politiche sociali più avanzate d’Italia. Siamo stati gli unici a raddoppiare le pensioni minime dei nostri pensionati per due mesi. Noi garantiamo da 5 anni il trasporto scolastico gratuito agli studenti fino a 26 anni. Garantiamo a chi lo chiede l’assistenza dello psicologo, garantiamo alle famiglie un contributo per il secondo nato, per il primo nato, per gli asili nido. Garantiamoci l’aiuto alla povera gente, ma non intendiamo fare porcherie clientelare, va bene?”. Così Vincenzo De Luca a L’Aria che Tira su La7.