Campania: Vietri (Fdi), ‘Schlein non dice nulla su arresto tesoriere Pd?’

agenzia

Roma, 3 feb. “Mentre il Pd a livello nazionale continua a criticare quotidianamente il Governo Meloni per le sue politiche contro gli ingressi illegali di migranti, in Campania oggi è stato arrestato il tesoriere regionale proprio del Partito Democratico, nell’ambito di un’inchiesta che contesta a decine di indagati le accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.