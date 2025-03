Campi Flegrei: Co2 oltre soglia, chiusa una scuola a Pozzuoli

agenzia

La decisione presa in via precauzionale in attesa di verifiche

NAPOLI, 01 MAR – Prosegue l’azione di monitoraggio nell’area dei Campi Flegrei interessati dal fenomeno delle concentrazioni di anidride carbonica legate al bradisismo: a seguito di un intervento dei vigili del fuoco del comando di Napoli nell’istituto scolastico “Virgilio” in via Vecchia San Gennaro 106, la Città Metropolitana e il Comune di Pozzuoli hanno deciso la chiusura precauzionale dell’intera struttura scolastica. Il provvedimento di chiusura – per effetto di una ordinanza del Comune di Pozzuoli – si è reso necessario a seguito del monitoraggio delle emissioni di Co2 all’interno della palestra e di alcuni locali pertinenti al piano terra, dove sono state rilevate concentrazioni leggermente superiori al valore limite. Situazione nella norma, invece, nei piani superiori dell’istituto. La decisione di chiudere l’intero plesso è stata presa “in via precauzionale”, in attesa di ulteriori verifiche che saranno effettuate nei prossimi giorni di pausa didattica dalle lezioni per le festività legate al Carnevale. Successivamente si procederà anche all’installazione di strumenti di rilevazione fissi di Co2 dotati di allarme acustico e visivo che entrano in funzione in caso di superamento delle soglie di sicurezza di anidride carbonica. La Città Metropolitana di Napoli, in collaborazione con il Comune di Pozzuoli, fornirà aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sui tempi necessari per la riapertura in sicurezza dell’istituto. Ieri il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, aveva emanato una ordinanza “contingibile e urgente” con cui vengono adottate misure di prevenzione e assistenza alla popolazione nella zona dei Campi Flegrei (Agnano-Pisciarelli, al confine tra Napoli e Pozzuoli) dove sono stati riscontrati accumuli anomali di Co2 in locali seminterrati e poco areati.

