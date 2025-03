Campi Flegrei: Musumeci, ‘lavoriamo a definizione per obbligo polizze assicurative’**

agenzia

Palermo, 14 mar. “Nel mondo, dalla Romania alla Turchia alla Spagna, le persone si sono già attrezzate per la stipulazione di polizze assicurative catastrofali. Alcune obbligatorie e altre semi obbligatorie e altre facoltative. La nostra legge di bilancio 2024 prevede l’obbligo delle polizze per le imprese, non quelle agricole, e si sta lavorando in queste settimane, per arrivare alla definizione”. Così il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a Sky Tg24. “Ci rendiamo conto che si tratta di un ulteriore onere a carico delle imprese – aggiunge -ma non è un costo, è un investimento. Perché l’esperienza ci dimostra come molto spesso l’attività elle imprese sia costretta a cessare proprio a seguito di eventi catastrofali a cui non può fare fronte neppure lo Stato”. “Per la zona Campi Flegrei lì bisogna trovare una intesa con le compagnie perché l’esposizione è notevole. Io penso a un partenariato tra pubblico e provato. Anche se si sottoscrive una polizza assicurativa lo Stato non resterà a guardare ma farà la sua parte”, conclude.

