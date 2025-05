Canada: Carney, ‘lavoreremo senza sosta per conservare nostra sovranità’

agenzia

Ottawa, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro canadese Mark Carney ha promesso che il suo nuovo governo “lavorerà senza sosta” per proteggere la sovranità canadese. “Il mio governo lavorerà senza sosta per garantire la sicurezza del Canada come nazione sovrana”, ha dichiarato Carney a Ottawa, poco dopo l’insediamento del suo nuovo gabinetto, dopo aver vinto un’elezione segnata in parte dalle minacce di annessione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

