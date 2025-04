Canada, liberali in testa ma a -4 dalla maggioranza

agenzia

Sospesa maratona scrutini,in alcuni seggi è ancora testa a testa

ROMA, 29 APR – Ci sarà ancora da attendere per sapere se i liberali di Mark Carney hanno ottenuto un mandato di maggioranza o di minoranza: Élections Canada, organismo indipendente incaricato dello svolgimento delle elezioni federali, ha deciso di sospendere la maratona sullo scrutinio dei voti, con una manciata di circoscrizioni ancora testa a testa. Lo riportano media internazionali. Al momento della sospensione, i liberali erano in testa con 168 seggi, quattro in meno dei 172 necessari per avere la maggioranza. Se il risultato finale rimanesse di minoranza, i liberali avrebbero bisogno di formare coalizioni per rimanere al potere. Secondo i sondaggi il Partito Liberale di Mark Carney ce la dovrebbe fare, ma è presto per dire l’ultima parola. I Conservatori rimarrebbero all’opposizione come secondo partito con 144 seggi. Il Bloc Québécois, che presenta candidati solo nella provincia del Quebec, avrebbe ottenuto 23 seggi, l’Ndp sette e il Partito Verde uno. Sia i Liberali che i Conservatori hanno registrato un aumento significativo della loro quota di voto nazionale rispetto a quattro anni fa. Il crescente sostegno ai due maggiori partiti canadesi è avvenuto a scapito dei partiti più piccoli, in particolare il Nuovo Partito Democratico (Ndp), la cui quota di voto popolare è diminuita di circa 12 punti percentuali. Lo stesso leader dell’Ndp, Jagmeet Singh, ha perso il suo seggio alla Camera dei Comuni ed è arrivato terzo dietro ai candidati Liberali e Conservatori.

