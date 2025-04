Canada: Renzi, ‘primo miracolo dell’era Trump, grande autogol dei populisti’

agenzia

Roma, 29 apr “Quello che è accaduto stanotte in Canada è un fatto di straordinaria importanza. Il più grande autogol dei populisti di questi anni! La Destra era sicura di vincere. Poi è arrivato Trump e il suo sovranismo ha distrutto la destra canadese esattamente come il populismo della Casa Bianca aiuterà a distruggere la destra italiana tra due anni. Stare con Trump per i sovranisti nostrani sarà il bacio della morte, vedrete. Non è sufficiente, sia chiaro”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.