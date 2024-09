Cancro ovaio Balti, esperte ‘interventi preventivi unica scelta efficace’

agenzia

L'associazione aBRCAdabra dopo la testimonianza della modella, 'quello al terzo stadio è al primo posto tra le cause di morte per neoplasia ginecologica'

Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) – “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò”. E’ di domenica scorsa il post con il quale Bianca Balti su Instagram ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico contro un cancro ovarico, dopo la doppia mastectomia nel dicembre 2022, decisa poiché portatrice della mutazione genetica Brca1 che aumenta il rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie. Nella Giornata mondiale dei tumori ginecologici (World Gynecological Cancer Day) aBRCAdabra Ets, prima associazione nazionale nata per sostenere tutti i portatori della variante patogenetica dei geni Brca1 e Brca2 e le loro famiglie, e che da anni collabora con sanitari e istituzioni per promuovere la corretta informazione sui tumori Brca-associati, ricorda che la prevenzione, soprattutto in questi tumori, è fondamentale. “Purtroppo per i tumori ovarici non esistono ancora dei test di screening efficaci in termini di diagnosi precoce e riduzione della mortalità, e questo tumore ancora oggi è al primo posto tra le cause di morte per tumore ginecologico – spiega Chiara Cassani, ginecologa dell’Università degli Studi di Pavia – Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, e membro del Comitato tecnico scientifico dell’associazione – L’unica strategia di prevenzione efficace per ridurre i rischi oggi è l’asportazione preventiva di tube e ovaie perché le ecografie e i controlli clinici non sono sufficienti a dare le stesse sicurezze e nell’80% dei casi si scopre il tumore già ad uno stato diffuso, quindi con più zone già colpite come per esempio peritoneo, intestino, fegato, diaframma, omento”. Le linee guida “a questo proposito parlano chiaro – sottolinea Cassani – Ci sono età differenti in cui l’intervento chirurgico è raccomandato: 35-40 anni per la mutazione Brca1, 40-45 per la mutazione Brca2. In casi come questi però tanto dipende anche dalla volontà della donna. Si tratta comunque di interventi chirurgici con delle conseguenze definitive, come l’impossibilità di avere figli in maniera naturale o le conseguenze legate ad una menopausa precoce”. Di fronte alla notizia di un tumore, “ogni donna fa un percorso unico e personale di accettazione – evidenzia la specialista – che tanto dipende anche dal carattere e dalle proprie scelte di vita. Non è un percorso facile, né per quanto riguarda la chirurgia, né per la successiva terapia o i controlli che verranno, che sono spesso e giustamente accompagnati da stress e paure. E’ qualcosa che richiede impegno e costanza e non necessariamente porta i risultati sperati”. E’ quindi fondamentale, “soprattutto in questa giornata, ricordare l’importanza dei percorsi consigliati dalle linee guida – afferma Ketta Lorusso, responsabile Ginecologica oncologica Humanitas San Pio X Milano, ordinaria di Humanitas University e membro del comitato tecnico scientifico di aBRCAdabra – Io credo che il caso Balti accenda ancora di più le luci sull’importanza della prevenzione primaria che nel tumore ovarico si può fare solo nelle donne Brca mutate. Scoprire di avere una mutazione che rappresenta un aumentato rischio di contrarre il tumore ovarico come il Brca non deve essere un’informazione che ci schiaccia e che non sappiamo gestire; al contrario va gestita, perché sapere di avere una maggiore predisposizione (il gene non trasmette la malattia ma una maggiore predisposizione ad ammalarsi) ad ammalarci ci deve indurre a mettere in atto delle strategie di riduzione del rischio”. Il messaggio da far arrivare, secondo Lorusso, “è molto chiaro: in un tumore che purtroppo non ha prevenzione secondaria, perché i sintomi sono aspecifici e arriviamo sempre molto tardi a diagnosticare la malattia e perché lo screening non funziona, non c’è altra prevenzione che quella primaria, che riusciamo a fare solo nelle donne Brca-mutate. Nel caso Balti – rimarca l’oncologa – Bianca si è ammalata prima di poter fare la chirurgia di rischio riduzione e ha trovato la malattia già ad un terzo stadio. E’ importante non perdere le speranze, perché oggi per le pazienti con mutazione Brca abbiamo una nuova classe di farmaci portentosa, i Parp inibitori, usati come terapia di mantenimento al termine della chemioterapia di prima linea e aumentano la sopravvivenza. Non stiamo parlano solo di farmaci che rallentano solo la recidiva di malattia, ma proprio di farmaci che ci aiutano a curare e a guarire una quota maggiore di pazienti”. La decisione personale su tempi e modi di intervento di ogni donna Brca-mutata è sicuramente una tematica centrale quando si parla di interventi preventivi. “La donna portatrice può scegliere di sottoporsi all’asportazione di due principali organi bersaglio, ovvero mammelle e ovaio, in determinate fasce d’età e dopo una valutazione multidisciplinare. E’ una scelta consapevole che una donna si cuce addosso e matura col tempo e non è né giusta né sbagliata, è la propria scelta – conclude Ornella Campanella, presidente di aBRCAdabra – L’idea di vivere con questo rischio può fare grande paura, ma se ci pensiamo per un attimo è un’opportunità straordinaria perché permette veramente di giocare d’anticipo sul cancro e trasformare una pesante eredità in una straordinaria opportunità di vita. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Bianca e lei sa che aBRCAdabra è sempre al suo fianco”.

