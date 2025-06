Candidato sindaco di Ny arrestato da agenti immigrazione

agenzia

Lander, rivale di Cuomo e Adams, sbattuto al muro e ammanettato

NEW YORK, 17 GIU – Uno dei candidati democratici a sindaco di New York, Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato da agenti dell’Ice in un tribunale per l’immigrazione di Manhattan. Lander, che è attualmente il comptroller (la seconda carica cittadina) stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato da agenti dell’immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato. Lander si era recato negli uffici di 26 Federal Plaza per osservare una serie di udienze relative a persone minacciate di deportazione.

