Candidature al Premio David Sassoli entro il 31 luglio

agenzia

Per under 40, su Europa e territori. Patrocinio Parlamento Ue

GALCIANA (PRATO), 04 GIU – C’è tempo fino al 31 luglio per presentare le candidature alla seconda edizione del “Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli,” un’iniziativa che rende omaggio al giornalista e Presidente del Parlamento Europeo scomparso l’11 gennaio 2022. Anche questa volta, come nella prima edizione svoltasi con successo nel 2024, il premio è riservato a giornalisti under 40, autori di articoli e servizi che mettano in risalto il rapporto tra Europa e territori, così caro a Sassoli. Il Premio ha il patrocinio della Presidenza del Parlamento Europeo, della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Prato, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, della Fondazione CR Prato, della Mutua Bcc Alta Toscana. David Sassoli era profondamente legato a Galciana, frazione di Prato, grazie alla sua storia familiare: la madre Rosanna Ghelardi e la nonna materna Eunice Gori erano originarie di questa terra. Sassoli trascorse spesso periodi a Galciana presso i nonni e, anche in età adulta, vi tornava regolarmente per brevi visite a parenti e amici quando gli impegni di lavoro o politici lo portavano a Firenze e Prato. I partecipanti al premio potranno candidarsi con articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi tra l’1 agosto 2024 e il 31 luglio 2025. Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2025 attraverso il modulo disponibile sul sito dell’associazione Galciana Sviluppo: www.galcianasviluppo.it. La giuria, composta da un massimo di nove membri, sarà formata esclusivamente da giornalisti e valuterà le opere in concorso per individuare i vincitori nelle tre categorie: “Carta stampata e agenzie di stampa”, “Online” e “Radio e Tv” ai quali sarà riconosciuto un premio in denaro: 1.500 euro per il primo premio assoluto e 500 euro per i primi classificati di ogni categoria. Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale dell’Associazione https://www.galcianasviluppo.it/premio-giornalistico-nazionale-i n-ricordo-di-david-sassoli-ii-edizione-2025/.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA