Cani ed emozioni, spesso le fraintendiamo: ecco perché

Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) – Quello che i cani non dicono, ma anche quello che gli esseri umani non capiscono. In assenza di un linguaggio ‘comune’ fra uomo e quattrozampe, la capacità di comunicare fra queste due specie che si fanno compagnia e convivono dall’antichità si basa sulla comprensione e sulla lettura del proprio animale domestico, e viceversa. Questo processo può sembrare fluido: dai un premio al tuo cane, lo guardi negli occhi, lui scodinzola lievemente, sembra dire di essere felice di avere quel premio, lo accetta e si allontana in un’altra stanza per goderselo. C’è connessione, almeno questo è quello che si pensa. Perché in realtà un nuovo studio dimostra che gli esseri umani hanno ancora molta strada da fare per comprendere le emozioni di un cane. La ricerca, pubblicata sulla rivista ‘Anthrozoos’, è dell’Arizona State University (Asu) e rileva che spesso le persone possono fraintendere. Le ragioni sono molteplici e includono un’incomprensione delle espressioni canine dovuta a un pregiudizio nel proiettare le emozioni umane sui propri animali domestici. Insomma, la realtà potrebbe essere che non si riesce a percepire il vero significato delle emozioni di fido. I ricercatori dell’Asu Holly Molinaro e Clive Wynne hanno condotto una serie di esperimenti per verificare questi malintesi. Emerge che “le persone non guardano cosa sta facendo il cane, ma piuttosto guardano la situazione che circonda il cane e basano la loro percezione emotiva su quella”, spiega Molinaro, scienziato esperto di benessere degli animali dell’Asu. Nel dettaglio, la ricerca mostra che gli esseri umani in genere non hanno una buona comprensione dello stato emotivo del loro cane perché giudicano appunto le sue emozioni in base al contesto dell’evento a cui assistono. “I nostri cani cercano di comunicare con noi, ma noi umani sembriamo determinati a guardare tutto tranne l’animale in sé”, aggiunge Wynne, professore di psicologia all’Asu che studia il comportamento dei cani e il legame tra uomo e cane. A peggiorare l’incomprensione c’è poi una proiezione umana dei propri sentimenti sul cane. Questa “antropomorfizzazione” dell’interazione, sottolineano gli esperti, offusca ulteriormente la capacità di capire quale possa essere realmente lo stato emotivo dell’animale, cosa sta cercando di dire. In due esperimenti, Molinaro e Wynne hanno filmato un cane in quelle che ritenevano fossero situazioni positive (che rendevano felici) o negative (che rendevano meno felici). Le situazioni felici erano cose come offrire il guinzaglio o un premio, e gli scenari infelici includevano un castigo gentile o il tirare fuori l’odiato aspirapolvere. I video sono poi stati mostrati a un gruppo di persone con e senza il loro sfondo visivo, il contesto. Nel secondo esperimento i ricercatori hanno proprio modificato i video in modo che il cane, filmato in un contesto felice, sembrasse immerso nella situazione infelice, e viceversa il cane filmato in una situazione infelice sembrasse ripreso nel contesto felice. In entrambi gli esperimenti, le persone hanno valutato quanto felici ed eccitati pensavano fossero i cani. La dimensione del campione per il primo esperimento era 383 e per il secondo esperimento era 485. Ciò che i ricercatori hanno scoperto è che la percezione che le persone hanno dell’umore del cane si basa su tutti gli elementi presenti nei video, eccetto che sul cane stesso. “Le persone non guardano cosa sta facendo il cane, ma guardano la situazione circostante e basano la loro percezione emotiva su quella”, conferma Molinaro. “Vedi un cane che riceve un premio, presumi che si senta bene. Vedi un cane che viene sgridato, presumi che si senta male. Queste supposizioni su come pensi che si senta il cane non hanno nulla a che fare con il comportamento del cane o con i segnali emotivi, il che è molto sorprendente”. Nello studio, continua Molinaro, “quando le persone hanno visto un video di un cane che apparentemente reagiva all’aspirapolvere, tutti hanno detto che il cane si sentiva male e agitato. Ma quando hanno visto il video del cane che faceva esattamente la stessa cosa, ma stavolta sembrava reagire alla vista del suo guinzaglio, tutti hanno riferito che il cane si sentiva felice e calmo. Le persone non giudicavano le emozioni di un cane in base al comportamento del cane, ma in base alla situazione in cui si trovava”. A complicare ulteriormente il processo di comunicazione è la proiezione delle emozioni delle persone sul cane. Molinaro precisa che, sebbene gli esseri umani e i cani abbiano condiviso un legame nel corso dei secoli, ciò non significa che la loro elaborazione emotiva, o persino le espressioni emotive, siano le stesse. “Ho sempre trovato distorta l’idea che cani e umani debbano provare le stesse emozioni e priva di una vera prova scientifica a sostegno, quindi ho voluto vedere se ci sono fattori che potrebbero effettivamente influenzare la nostra percezione”, riflette la scienziata. Studi simili sono stati condotti sulla percezione umana delle emozioni umane, ma non c’è stata la stessa attenzione per le emozioni animali, evidenzia. La nuova ricerca mostra dunque che un’influenza, almeno da parte di un fattore, “il contesto situazionale”, c’è. Come può un buon padrone comprendere il vero stato emotivo del proprio animale domestico? “Il primo passo è semplicemente essere consapevoli che non siamo così bravi a leggere le emozioni dei cani”, conclude Molinaro. “Dobbiamo essere più umili nella comprensione dei nostri cani”. Capendo i “nostri pregiudizi, possiamo iniziare a guardare i nostri cuccioli sotto una nuova luce. La personalità di ogni cane, e quindi le sue espressioni emotive, sono uniche. Prestate dunque molta attenzione ai segnali e ai comportamenti”.

