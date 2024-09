Cannabis: Dip. Antodroga, decisione Tar? No legami con emendamento in ddl sicurezza’**

agenzia

Roma, 11 set. “Il decreto del Ministero della Salute che ha inserito il CBD nella tabella dei farmaci, sez B del DPR 309/90 – oggetto di un intervento del TAR del Lazio pubblicato in data odierna – non ha alcuna connessione con l’emendamento sulla cannabis all’art. 18 del DDL “Sicurezza””. Lo puntualizza in una nota il Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio, dopo la sentenza del Tar del Lazio di sospensione del decreto ministeriale del ministero della Salute del giugno scorso che inserisce le composizioni orali contenenti Cbd nella tabella dei medicinali contenenti sostanze psicotrope o stupefacenti.