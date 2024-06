Cannabis: Furfaro (Pd), ‘divieto cannabis light produrrà danni a economia e a chi lavora’

agenzia

Roma, 30 mag “Non solo faranno chiudere 3.000 aziende agricole e licenziare 15 mila lavoratori per raccattare tre voti alle europee. Perché vietare e parificare la cannabis light – che non ha nessun effetto drogante – a quella non light, produrrà un danno alla nostra economia e a chi lavora. Una norma inspiegabile, come se vietassero la birra analcolica perché “l’alcol fa male” (cosa vera tra l’altro)”. Lo scrive su X Marco Furfaro, segreteria nazionale del Pd.