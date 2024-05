Cannabis: Magi, ‘domani flash mob e question time su follia governo’

agenzia

Roma, 28 mag. “L’ultima follia del governo è la norma contro la cannabis light dentro il ddl sicurezza. Una norma che nasce per tagliare definitivamente le gambe a un settore che si è sviluppato negli ultimi anni con centinaia di imprese e migliaia di lavoratori attorno a una sostanza che non ha alcun effetto drogante”. Lo afferma Riccardo Magi in un video sui suoi canali social nei quali dà appuntamento a domani, mercoledì 29 maggio, davanti alla camera dei deputati a Roma per un flash mob per la cannabis light.