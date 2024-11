Cannabis: Pd incontra associazioni, ‘su canapa industriale governo si fermi o va a sbattere’

agenzia

Roma, 5 nov “Se il governo e la destra non faranno un passo indietro sul divieto di coltivazione, lavorazione e commercializzazione della canapa industriale andranno a sbattere”. Lo hanno ribadito i deputati dem Stefano Vaccari e Matteo Mauri nel corso di un incontro che il Gruppo Pd ha organizzato questa mattina alla Camera con le associazioni e le organizzazioni del settore.

“Senza alcuna evidenza scientifica e in netto contrasto con il diritto Europeo la destra ha inteso piantare una bandiera ideologica coprendosi dietro una logica di garanzia della sicurezza che rappresenta un non senso rispetto alla coltivazione della canapa. Ci batteremo perché il Decreto sicurezza, ora all’attenzione del Senato, venga modificato ma se così non fosse proseguiremo questa battaglia di civiltà con i prossimi provvedimenti a cominciare dalla Legge di Bilancio e al Collegato agricolo”, spiegano gli esponenti dem.

“Non mancheranno i contenziosi e sosterremo anche le iniziative legali che saranno attivate, dalle Corti di appello italiane e alla Corte di Giustizia Europea, per rendere giustizia a ciò che governo e destre vogliono negare”, aggiungono.