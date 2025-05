Cannabis: Radicali, ‘Blengino rilasciato ma denunciato per spaccio’**

agenzia

Roma, 22 mag. “Pochi minuti fa il Segretario di Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato rilasciato in quanto il magistrato di turno non ha convalidato l’arresto. Il nostro Segretario aveva inaugurato ieri alla sede nazionale di Radicali Italiani un “CBD shop”, disobbedendo al Decreto sicurezza che ha equiparato la cannabis light a quella con il THC, e quindi equiparando anche la sanzione penale per chi vende prodotti a base di CBD: fino a vent’anni di carcere per spaccio”. Si legge in una nota dei Radicali.