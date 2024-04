Cannabis: Zanella, ‘esempio legalizzazione Germania assolutamente da seguire’

agenzia

Roma, 1 apr. “Da oggi la Germania ha una legge che legalizza la cannabis, un esempio assolutamente da seguire. Sì stima che in Italia il fenomeno riguardi oltre 6 milioni di consumatori mentre il mercato illegale degli stupefacenti vale 16,2 miliardi di euro, di cui circa il 40 per cento riguarda proprio la cannabis. A noi sta a cuore anche il grande valore terapeutico di questa sostanza che adesso si trova con difficoltà: la legalizzazione della cannabis potrebbe risolvere il problema della sua mancanza nel mercato alleviando sofferenza di molti malati e poi sottrarre lo spaccio alle piazze delle nostre periferie, manodopera a basso costo per la criminalità che riceverebbe un durissimo colpo”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

