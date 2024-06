Canoa: De Gennaro primo in Coppa del Mondo a Praga

agenzia

Carabiniere bresciano conquista l'oro nel K1 maschile

ROMA, 07 GIU – Prosegue l’ottimo momento di forma di Giovanni De Gennaro. Il neo campione europeo di kayak si è aggiudicato il primo posto a Praga nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di canoa slalom. Bella prova sul canale artificiale del fiume Vltava da parte del bresciano, che ha avuto accesso alla finale a dieci grazie al quinto crono più alto (83.23 con due penalità) fatto registrare in batteria. Nell’ultimo atto, quindi, l’azzurro si è andato notevolmente a migliorare, completando la sua prova in 79.07 (zero penalità). Dietro di lui si sono piazzati il polacco Mateusz Polaczyk (+2.21) ed il padrone di casa Jakub Krejci (+2.28), anche loro protagonisti di una discesa priva di sanzioni ma con dei tempi decisamente inferiori rispetto a quello messo a referto dal fuoriclasse italiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA