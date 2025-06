Canottaggio: Beach Sprint, Ficarra vince il Trofeo Filippi

agenzia

Italiano precede il tedesco Werner ed il lituano Zygimantis

ROMA, 08 GIU – Giovanni Ficarra vince il Trofeo Filippi, circuito internazionale di Beach Sprint che nel 2025 apre il quadriennio della nuova disciplina remiera olimpica pronta a fare il suo esordio a Los Angeles 2028. Il vogatore siciliano della Peloro Rowing, campione mondiale 2021 e argento iridato 2023, totalizza 70 punti nelle prove di Mondello, Lazise, Taranto e Marina di Castagneto Carducci, precedendo il tedesco Franz Werner e il lituano Zygimantas Galisanskis. Tra le donne terzo posto per Federica Cesarini, la campionessa olimpica di Tokyo 2020, che è preceduta nella classifica finale solo dall’austriaca Tabea Minichmayr e dalla portoghese Bruna Parente. Nella gara maschile di oggi, Il tedesco Werner si è imposto per un secondo e sei decimi proprio su Ficarra. L’argento dell’italiano si aggiunge agli ori delle prime due prove di Mondello e Lazise e al bronzo nella terza di Taranto. “Il bilancio è molto positivo perché l’obiettivo era entrare in tutte e quattro le tappe in finale – racconta Ficarra – Oggi ho avuto qualche problema tecnico che non mi ha condizionato. Il tedesco è stato più bravo e mi complimento con lui. Sapevo che questa sarebbe stata la tappa più difficile ma sono contento anche di questa gara. Segreto? Il duro lavoro e la voglia di fare. Ho sempre voglia di migliorarmi e di crescere, riesco ad allenarmi molto a casa nonostante i molteplici impegni. Il prossimo obiettivo è entrare tra i primi 5 al prossimo training camp, lavoro step by step per entrare in squadra. Il livello sta crescendo, lo dimostra il gran numero di nazioni presenti. E’ una disciplina olimpica e come tale va rispettata”. Nella prova femminile, termina ai quarti di finale il percorso delle due vogatrici italiane. Federica Cesarini (Fiamme Oro) viene sconfitta dall’inglese Laura Mckenzie, poi vincitrice in finale contro l’olandese Janneke Van der Meulen. E’ la lituana Raminta Morkunaite a sbarrare la strada per la semifinale a Maria Elena Zerboni (CC Saturnia). “Sono soddisfattissima, è andata meglio di quanto mi potessi aspettare. Ho affrontato questo circuito del Trofeo Filippi, con l’obiettivo primario di poter fare esperienza ed è arrivato questo terzo posto nella classifica finale che mi rende felice – afferma Cesarini – Il doppio? La novità più bella, mi sono trovata molto bene con Giovanni Ficarra, grande atleta e campione che conosco da moltissimo tempo. Per il futuro, punto a continuare ad allenarmi, crescendo anche durante i raduni. Si impara gareggiando, quindi proseguirò il mio percorso nel Beach Sprint”.

