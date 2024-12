Cantieri autostrade: stop in Liguria dal 20 dicembre a 8 gennaio

agenzia

Chiusa per un mese l'uscita di Genova-Nervi da Livorno

GENOVA, 06 DIC – È già progressivamente in corso ed entrerà nel vivo dal 20 dicembre all’8 gennaio il piano di alleggerimento dei cantieri più impattanti sulle tratte autostradali liguri, gestite dalle concessionarie Aspi, Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori. È quanto emerso al termine di una riunione del tavolo istituzionale periodico di confronto al quale hanno preso parte i rappresentanti della Regione Liguria, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Anci Liguria, Comune di Genova e i tecnici delle concessionarie. L’obiettivo condiviso è quello di “snellire il traffico sulla rete autostradale ligure durante il periodo delle festività natalizie, per consentire gli spostamenti in particolare legati al comparto turistico”. “Lo stop nel periodo natalizio agli scambi di carreggiata e ai cantieri più impattanti su gran parte della rete ligure, già avviato in modo progressivo, è un risultato positivo che segue uno schema ormai collaudato, – commenta l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone – grazie al confronto costante e al lavoro di tutti i soggetti coinvolti, per favorire gli spostamenti nella nostra regione e supportare così anche il nostro comparto turistico”. Nell’ambito del piano di ammodernamento della rete autostradale ligure dalle 22 del 9 dicembre alle 6 dell’11 gennaio 2025 lungo l’A12 sarà chiuso in modalità permanente lo svincolo di Genova Nervi in uscita per gli utenti provenienti da Livorno, ai quali si consiglia l’uscita a Recco o a Genova Est.

