Caos Salernitana, Sottil già valuta l’addio

SALERNO, 30 GIU – Acque agitate in casa Salernitana. A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione, il club campano rischia di dover salutare già Andrea Sottil. Il tecnico piemontese, annunciato appena dieci giorni fa con un accordo biennale, sta valutando la possibilità di non cominciare la sua avventura sulla panchina dei campani. Entro domani potrebbe rassegnare le dimissioni, chiedendo alla società di non depositare il suo contratto. Una decisione che sarebbe strettamente legata alle questioni societarie vissute in queste settimane dalla Salernitana. Danilo Iervolino ha trattato a lungo la cessione del club ad un fondo americano ma la trattativa, dopo un estenuante tira e molla, è saltata proprio in queste ore. L’impasse societario, i ritardi accumulati sulla tabella di marcia ed il rischio di dover disputare un campionato senza le dovute garanzie, potrebbero spingere Sottil al clamoroso dietrofront. Resterebbe al suo posto, invece, il direttore sportivo Gianluca Petrachi che, al pari del tecnico, ha firmato un biennale nelle scorse settimane.

