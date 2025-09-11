Capo Fbi, rilasciata persona arrestata per uccisione Kirk

agenzia

E' ancora caccia alo responsabile, indagini proseguono

WASHINGTON, 10 SET – Resta la confusione sullo stato delle indagini dell’attentato all’attivista di destra Charlie Kirk: ‘il soggetto in custodia è stato rilasciato dopo un interrogatorio da parte delle forze dell’ordine. Le nostre indagini proseguono e continueremo a diffondere informazioni nell’interesse della trasparenza”, ha scritto il capo dell’Fbi Kash Patel su X, dopo che aveva annunciato l’arresto del presunto responsabile.

