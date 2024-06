Capo Idf, ‘abbiamo quasi smantellato Hamas a Rafah’

agenzia

'Non funziona più come unità combattente nella zona'

TEL AVIV, 24 GIU – “Ci stiamo chiaramente avvicinando al punto in cui possiamo dire di aver smantellato la Brigata Rafah, che è sconfitta non nel senso che non ci sono più terroristi, ma nel senso che non può più funzionare come unità combattente”. Lo ha detto il capo di stato maggiore Herzi Halevi in una riunione nell’area di Rafah – nel sud della Striscia – di valutazione della situazione con il comandante del fronte sud Yaron Finkelman.

