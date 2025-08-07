Capo Idf, ‘esprimiamo la nostra posizione senza timore’

agenzia

Prima dichiarazione Zamir su contrasti con governo su piano Gaza

TEL AVIV, 07 AGO – “La cultura del dissenso è parte integrante della storia del popolo d’Israele e rappresenta un elemento fondamentale nella cultura organizzativa dell’Idf. Continueremo a esprimere la nostra posizione senza timore, in modo oggettivo, indipendente e professionale. Non ci occupiamo di teorie, ma di vite umane e della difesa dello Stato. Solo il suo bene e la sua sicurezza sono davanti ai nostri occhi”. Lo ha detto il capo dell’esercito israeliano Eyal Zamir al forum dello stato maggiore. E’ la prima dichiarazione ufficiale del capo di stato maggiore in seguito ai contrasti con la leadership politica sul piano di occupazione di Gaza.

