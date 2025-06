Capo Idf, ‘prepararsi a campagna prolungata contro l’Iran’

agenzia

'Ci attendono ancora giorni difficili'

ROMA, 20 GIU – Il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha dichiarato che gli israeliani devono prepararsi a una “campagna prolungata” contro l’Iran, al fine di “eliminare una minaccia di tale portata”. “La campagna non è finita. Sebbene abbiamo ottenuto risultati significativi, ci attendono ancora giorni difficili e dobbiamo rimanere vigili e uniti fino al completamento della missione”, ha detto in un video citato dal Times of Israel.

