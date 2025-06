Capo immigrazione invia Guardia Nazionale a Los Angeles

agenzia

Consigliere Casa Bianca: 'Proteste sono insurrezione contro Usa'

WASHINGTON, 07 GIU – Lo zar dei confini di Donald Trump, Tom Homan, ha dichiarato di voler inviare la Guardia Nazionale a Los Angeles per contrastare le proteste contro i raid delle autorità per l’immigrazione nella metropoli. “Faremo intervenire la Guardia Nazionale stasera”, ha dichiarato in un’intervista a Fox News. Il consigliere della Casa Bianca, Stephen Miller, si è scagliato contro le proteste, definendole un'”insurrezione” contro gli Stati Uniti.

