Capodanno a Copacabana, previste 2,5 milioni di presenze

Attesa per lo spettacolo di fuochi d'artificio a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, 30 DIC – Il municipio di Rio de Janeiro, in Brasile, prevede di accogliere circa 2,5 milioni di persone in occasione della festa di Capodanno organizzata sulla spiaggia di Copacabana, uno degli eventi più tradizionali e attesi della ‘città meravigliosa’. L’evento vedrà protagonista un pubblico eterogeneo composto, secondo le autorità, da un 25% da turisti provenienti da altri Paesi e da altri stati del Paese. Tra i visitatori internazionali, la presenza maggiore sarà quella degli argentini, spinta dall’apprezzamento del peso rispetto al real. Significativa anche la partecipazione di turisti cileni e statunitensi. La previsione è che gli eventi per salutare l’arrivo del 2025 daranno un ritorno di circa 500 milioni di euro (3,2 miliardi di real). La grande festa inizierà come di consueto nel pomeriggio del 31 dicembre e durerà fino alla mattina del primo gennaio. Sul palco principale – dei tre allestiti solo a Copacabana cui se ne aggiungono altri in numerosi quartieri periferici- si esibiranno le star del pop Anitta e Ivette Sangalo, oltre che gli esponenti della musica popolare brasiliana Caetano Veloso e Maria Bethânia.

