Capodanno: ad Assisi ‘divieto assoluto’ botti in centro

agenzia

Previsto un alto flusso di pubblico per lo spettacolo musicale

ASSISI (PERUGIA), 30 DIC – Il divieto assoluto di usare fuochi artificiali, mortaretti, petardi, razzi e materiali simili nel centro storico di Assisi è stato disposto dall’Amministrazione comunale di Assisi in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno che si terranno la sera del 31 dicembre 2024 in piazza del Comune. E’ infatti previsto un alto flusso di pubblico per lo spettacolo musicale del gruppo Panic Funk e dj set. Nella stessa area l’Amministrazione ha disposto anche il divieto di introdurre o detenere oggetti o attrezzature contundenti o considerati pericolosi, come ad esempio spray urticanti, droni e giocattoli a controllo remoto, dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio 2025. “Tale provvedimento – si legge in una nota del Comune . è stato adottato per tutelare l’incolumità delle persone, nonché per evitare situazioni di panico e confusione, disagio agli animali domestici e il rischio di danni a luoghi storicamente importanti”. Nell’ordinanza si invitano, inoltre, tutti i cittadini del territorio comunale ad un uso responsabile dei prodotti pirotecnici, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti indispensabili a prevenire rischi per la propria e altrui incolumità, nonché ad evitare l’uso dei botti in luoghi di aggregazione o comunque affollati e in prossimità di luoghi di cura e culto o comunque nelle vicinanze di edifici e aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.

