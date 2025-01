Capodanno, in Fvg 500 chiamate a Sores ma nessuna criticità

agenzia

Rispetto a una media notturna di circa 350

TRIESTE, 01 GEN – Dalle 20 di ieri alle 8 di oggi gli operatori della centrale operativa Sores Fvg hanno ricevuto e gestito 497 chiamate, rispetto ad una media di una notte “normale” tra le 320 e le 360. Lo ha reso noto la struttura sanitaria regionale che ha coordinato le attività anche nella notte di Capodanno, in cui non si sono registrate particolari criticità nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Da segnalare la necessità di far alzare in volo l’elisoccorso notturno per un arresto cardiaco a Fusine, nei pressi di Tarvisio, ma causa visibilità il velivolo ha dovuto abortire la missione ,che è stata portata a termine con gli equipaggi di terra. Si sono registrate anche alcune uscite di strada, tutte con feriti lievi, portati nei vari ospedali della regione in codice verde. In particolare, in regione i Vigili del fuoco dei quattro comandi hanno effettuato 59 interventi tra la mezzanotte e le 8 del 1 gennaio 2025. Di questi, 47 interventi sono state operazioni per incendi o principi d’incendio che si sono risolte in tempi brevi e che non hanno coinvolto persone. Dal punto di vista geografico, 28 operazioni sono state effettuate dal comando di Trieste, 17 da quello di Udine, 11 Pordenone e 3 Gorizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA