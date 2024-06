Caporalato: Bonelli, ‘provvedimenti urgenti contro forma di schiavismo’

agenzia

Roma, 24 giu. “La storia di Satnam riporta alla luce il grave problema dello schiavismo in Italia. Anche in questa occasione, il Governo si è mosso con ritardo e con provvedimenti insufficienti. È urgente istituire una super procura nazionale contro il caporalato. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil, questo fenomeno coinvolge un numero impressionante di 220.000 persone. È inoltre necessario riattivare immediatamente la Consulta per il contrasto al caporalato presso il Ministero dell’Interno, che è inspiegabilmente inattiva da anni, e procedere con l’abolizione della legge Bossi-Fini”. Così il deputato di Avs Angelo Bonelli.

“Il caso di Satnam evidenzia come il caporalato, una forma moderna di schiavitù, sia ancora tristemente diffuso in molte regioni italiane. Questi lavoratori, spesso migranti, vengono sfruttati in condizioni disumane e sottopagati, privi di diritti e di tutele. La risposta del Governo è stata, come troppo spesso accade, incompleta e tardiva. Interventi occasionali e non sistematici non sono sufficienti per combattere efficacemente un fenomeno così radicato”.