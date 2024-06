Caporalato: Meloni, ‘anticipiamo assunzioni Inps e Inail, pene più severe e più controlli’

agenzia

Roma, 26 giu. “Abbiamo aumentato il numero di ispettori del lavoro e carabinieri del nucleo tutela del lavoro, abbiamo sbloccato i ruoli degli ispettori Inps e Inail che erano stati bloccati dai precedenti governi e approfitto per annunciare che intendiamo anticipare le assunzioni previste per Inps e Inail e destinate proprio all’incremento dell’azione ispettiva”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un passaggio sul caporalato nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.