Caporalato: Pd Senato, ‘quello di Singh omicidio, da Lollobrigida parole ma servono fatti’

Roma, 27 giu. “Non siamo soddisfatte dalla risposta del ministro Lollobrigida alla nostra interrogazione. Di fronte alla tragica morte di Satnam Singh servono chiarezza e interventi strutturali importanti e immediati, non basta qualche impegno per combattere la tragedia del caporalato. Stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori ridotti in schiavitù”. Lo ha detto in Aula, nel corso del question time con il ministro Lollobrigida, la senatrice del Pd Annamaria Furlan.

“Sono mesi che presentiamo emendamenti per assumere ispettori per i controlli, spero che abbiate la lungimiranza di accettare le nostre proposte. Bisogna creare condizioni di vantaggio per le imprese che aderiscono alla rete del lavoro agricolo di qualità e informare i consumatori di quelle che sono le aziende che non aderiscono, perché sappiano come viene prodotto ciò che mangiano”.