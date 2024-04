Caporalato: relazione positiva per Alviero Martini spa, verso revoca misura prevenzione

agenzia

Milano, 9 apr. Prima relazione “positiva”, grazie alla collaborazione della società, e prospettiva di revoca della misura di prevenzione a stretto giro. E’ il quadro indicato dagli amministratori giudiziari, nominati dal tribunale di Milano a metà gennaio, nell’indagine che ha coinvolto la Alviero Martini spa, società di moda finita in amministrazione giudiziaria circa tre mesi fa, ritenuta “incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo” nel ciclo produttivo “non avendo mai effettuato ispezioni o audit sulla filiera produttiva per appurare le reali condizioni lavorative ovvero le capacità tecniche delle aziende appaltatrici tanto da agevolare (colposamente) soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di caporalato”.

Nell’udienza di oggi alla Sezione misure di prevenzione gli amministratori giudiziari Marco Mistò e Ilaria Ramoni hanno evidenziato la collaborazione in questi mesi da parte della società, che sta predisponendo il modello 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti, e una due diligence per il controllo sulla filiera produttiva.