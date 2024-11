Cappellacci (FI): “Italia in prima linea nel contrastare antibiotico-resistenza”

agenzia

'L'evento conclusivo del G7 Salute qui a Bari un segnale importante'

Bari, 28 nov. (Adnkronos Salute) – “L’Italia è uno dei Paesi che sta facendo la sua parte in modo più specifico e incisivo nel contrasto alla antimicrobico-resistenza, vera pandemia del futuro. Peraltro, l’organizzazione dell’evento conclusivo del G7 Salute su questo tema è un segnale importante”. Così all’Adnkronos Salute Ugo Cappellacci (FI), presidente della XII Commissione permanente della Camera a margine dell’evento conclusivo del G7 Salute in corso a Bari con un focus su ‘Strategie e prospettive per l’antibiotico-resistenza’. “C’è la consapevolezza di un’emergenza straordinaria che può causare milioni di morti – spiega Cappellacci – In tutto il mondo sono quasi 5 milioni le persone vittime dell’antibiotico resistenza, l’approccio che ha intrapreso il governo è quello corretto, un approccio globale che prevede una strategia coordinata con tutti i paesi d’Europa. In particolare sono in atto campagne di sensibilizzazione ma anche investimenti in ricerca e tutto quello che in qualche modo può combattere la pandemia del futuro- Siamo preoccupati per l’emergenza ma abbastanza ottimisti per la strategia e i rimedi messi in campo dal governo italiano”.

