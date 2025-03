Cappellacci (Fi): “Prevenzione unica strada per Ssn sostenibile”

agenzia

'Riforma governance Fondo farmaci innovativi rappresenta significativo passo avanti per garantire un accesso più equo e tempestivo alle nuove terapie'

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) – “La prevenzione è l’unica strada per mantenere il nostro sistema sanitario nazionale sostenibile. Con il cambio demografico, con l’aumento delle cronicità e, in generale, con il cambio della domanda di salute da parte della popolazione, non ci sarà un ammontare di risorse sufficiente per dare risposte a tutti i cittadini, se non intervenendo in modo massiccio sulla prevenzione. Dobbiamo curare al meglio, ma anche evitare che la gente si ammali. Questo passaggio è fondamentale. La pandemia ci ha mostrato cosa succede quando manca la salute. Investire in prevenzione non è un costo fine a se stesso ma un investimento per il futuro”. Lo ha detto Ugo Cappellacci, parlamentare di Forza Italia e presidente XII Commissione Affari sociali Camera dei deputati, intervendo in occasione della settima edizione dell’Inventing for Life Health Summit, dedicato ancora una volta al tema ‘Investing for Life: la Salute conta!’, organizzato oggi a Roma da Msd Italia. Cappellacci è anche intervenuto sulla riforma della governance del Fondo per i farmaci innovativi, “introdotta con l’ultima legge di Bilancio: rappresenta un significativo passo avanti per garantire un accesso più equo e tempestivo alle terapie innovative – ha aggiunto – Questa modifica risponde alle esigenze del comparto farmaceutico e dei pazienti, contribuendo a rendere il sistema più efficiente e sostenibile. Tuttavia, per attrarre maggiori investimenti in innovazione e consolidare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale, è essenziale adottare un approccio strategico che combini incentivi di tipo push (a sostegno della ricerca e sviluppo) e pull (volti a favorire l’adozione e la diffusione delle nuove tecnologie)”. “Solo attraverso investimenti mirati e un sistema di valutazione rapido ed efficace, sarà possibile colmare le attuali criticità e garantire che le innovazioni raggiungano i pazienti in modo più rapido ed efficiente”, conclude.

